Зеленский ввел санкции на 10 лет против физических и юридических лиц, в списке граждане РФ и грузинская авиакомпания 1 июля, 12:03 Зеленский ввел санкции на 10 лет против физических и юридических лиц (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июля, ввел санкции против 190 физических и 291 юридического лица. Ограничения вводятся на срок 10 лет.

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента Украины, в котором Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие санкции.

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К юридическим лицам, против которых были введены санкции, относятся в частности российские заводы и компании, а также руководители предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций.

В список юридических лиц, кроме российских, также включены компании Белоруссии, Грузии и Казахстана.



Санкции коснулись и грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после того, как она возобновила полеты в Россию. Также под санкции попал председатель совета директоров авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

Зеленский также поручил Кабмину вместе со Службой безопасности и Национальным банком обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Кроме того, глава государства поручил Министерству иностранных дел проинформировать о введении санкций компетентные органы Евросоюза, США и других государств и поставить вопрос о введении ими аналогичных ограничительных мер.

Приказ вступил в силу с 1 июля.



10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.

Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.

Госдепартамент США предупреждал Грузию, что ее ожидают санкции в случае восстановления прямого авиасообщения со страной-агрессором Россией.

Несмотря на это, грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с РФ. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал решение Тбилиси ошибочной позицией и добавил, что история все расставит на свои места.