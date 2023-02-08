Зеленский во время визита в Британию встретится с королем Чарльзом III 8 февраля, 12:46 Зеленский прибыл в Британию с рабочим визитом впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Великобританию встретится с королем Чарльзом III.

Об этом сообщили в Букингемском дворце, пишет Sky News.

Отмечается, что король Чарльз III проведет аудиенцию с украинским президентом после его переговоров с премьер-министром Британии Риши Сунаком и выступления в парламенте.

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Последнее запланировано в 13:00 по местному времени (15:00 по Киеву).

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Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретится с Сунаком, выступит в парламенте и посетит украинских военных, которые проходят обучение и подготовку на территории страны.

Ожидается также, что будет объявлено о расширении программы тренировок, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту. Также Лондон планирует заявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия.



