Зеленский встретился с главой Еврокомиссии: обсудили членство в ЕС и саммит формулы мира 22 августа, 13:12 Зеленский и Урсула фон дер Ляйен встретились в Греции (Фото:ОП)

Во вторник, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент ЕК сообщила в Twitter, что во время встречи они обсудили прогресс Украины на пути в ЕС, а также постоянную поддержку Брюсселем Киева в борьбе против войск РФ.

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Фон дер Ляйен отметила, что стороны продолжат совместную работу по выводу украинского зерна на мировые рынки и оказанию экономической помощи.

Зеленский добавил в своем Telegram, что Украина ожидает положительной оценки своего прогресса в отчете касательно членства в ЕС. Президент также высказал ожидание касательно начала переговоров до конца текущего года.

«Мы также скоординировали позиции по Формуле мира на пути к Глобальному саммиту мира», — резюмировал он.

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21 августа Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская после визитов в Швецию, Нидерланды и Данию прибыли в Грецию. Здесь президент принимает участие в саммите Украина — Балканы и проведет ряд двусторонних переговоров.



В конце июля Европейская комиссия предоставила Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Также сообщалось, что Евросоюз покроет почти половину всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года.