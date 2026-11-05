Зеленский в Мадриде встретился с президентом Португалии

5 ноября, 14:58
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V_Zelenskiy_official/Telegram/скриншот

V_Zelenskiy_official/Telegram/скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Испании, встретился в Мадриде с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 5 ноября.

Владимир Зеленский поблагодарил президента Португалии за соболезнования в связи с российским ударом по школе в Камышевахе (на данный момент известно о 43 погибших).

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И напомнил, что государство-агрессор РФ ежедневно атакует Украину дронами и ракетами. «Много повреждений в энергетике, очень непросто все восстанавливать», — подчеркнул Зеленский.

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Он обсудил с португальским коллегой, как Португалия может поддержать энергосистему и защиту жизни в Украине. Также речь шла о возможностях совместного производства оружия.

«Очень рассчитываем, что будут новые шаги в нашу поддержку», — подытожил Владимир Зеленский.

4 ноября президент Украины прибыл в Мадрид, где у него запланированы встречи и переговоры по вопросам укрепления украинской ПВО, развития оборонного сотрудничества (в частности, с Испанией) и дальнейшей поддержки Украины.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Португалия Владимир Зеленский помощь Украине

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