Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой 23 августа, 14:57 Владимир Зеленский и Гитанас Науседа и Гитанас Науседа (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Литвы Гитанасом Науседой, о визите которого сообщалось утром в среду, 23 августа.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Он заявил, что обсудил со своим литовским коллегой актуальную ситуацию на поле боя и насущные потребности украинских бойцов.

Первоочередно важной, по его словам, является военно-техническая помощь, включая обучение и реабилитацию Сил обороны.

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Кроме того, Зеленский и Науседа обсудили сотрудничество по вопросам продовольственной безопасности, уделив особое внимание развитию альтернативных маршрутов зерновой сделки.

Президент Украины поблагодарил Науседу за присоединение Литвы к совместной декларации G7 по поддержке Украины и за готовность литовского лидера к взаимодействию в реализации Украинской формулы мира и проведения Глобального саммита мира.

«Благодарен господину Президенту Гитанасу Науседе, Литве и всему литовскому народу за весомую поддержку нашего государства и людей. Историческое единство наших народов приближает мир для всей Европы!» — говорится в сообщении Зеленского.

Он также поблагодарил Науседу за активное участие в реализации целей международной Крымской платформы и его личный вклад в помощь Украине со стороны Литвы.

В среду, 23 августа, Науседа прибыл в Киев для участия в праздновании Дня Независимости Украины.

Также в Киев с двухдневным визитом прибыл президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза, что стало его первым визитом в Украину.