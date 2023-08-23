Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой
Владимир Зеленский и Гитанас Науседа и Гитанас Науседа (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Литвы Гитанасом Науседой, о визите которого сообщалось утром в среду, 23 августа.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Он заявил, что обсудил со своим литовским коллегой актуальную ситуацию на поле боя и насущные потребности украинских бойцов.
Первоочередно важной, по его словам, является военно-техническая помощь, включая обучение и реабилитацию Сил обороны.
Кроме того, Зеленский и Науседа обсудили сотрудничество по вопросам продовольственной безопасности, уделив особое внимание развитию альтернативных маршрутов зерновой сделки.
Президент Украины поблагодарил Науседу за присоединение Литвы к совместной декларации G7 по поддержке Украины и за готовность литовского лидера к взаимодействию в реализации Украинской формулы мира и проведения Глобального саммита мира.
«Благодарен господину Президенту Гитанасу Науседе, Литве и всему литовскому народу за весомую поддержку нашего государства и людей. Историческое единство наших народов приближает мир для всей Европы!» — говорится в сообщении Зеленского.
Он также поблагодарил Науседу за активное участие в реализации целей международной Крымской платформы и его личный вклад в помощь Украине со стороны Литвы.
В среду, 23 августа, Науседа прибыл в Киев для участия в праздновании Дня Независимости Украины.
Также в Киев с двухдневным визитом прибыл президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза, что стало его первым визитом в Украину.