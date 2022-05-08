Зеленский встретился с главой немецкого Бундестага

8 мая, 15:38
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Встреча Владимира Зеленского и Бербель Бас (Фото:Enrico Brissa/Twitter)

Встреча Владимира Зеленского и Бербель Бас (Фото:Enrico Brissa/Twitter)

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Бундестага ФРГ Бербель Басс.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом сообщили в Офисе президента.

«Мы очень ценим, что именно в День памяти и примирения и в такое сложное для нас время войны президент Бундестага Германии Бербель Бас приехала поддержать Украину», — отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что решения, проголосованные в Бундестаге, очень важны для Украины.

«Надеемся на вашу поддержку и будущего членства Украины в ЕС. Благодарим за визит», — добавил он.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Германия Бундестаг Владимир Зеленский

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