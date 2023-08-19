Зеленский встретился с королем Швеции, спикером парламента и лидерами парламентских партий этой страны 19 августа, 23:04 Встреча президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию 19 августа встретился с ее королем Карлом XVI Густавом, спикером шведского парламента — Риксдага — Андреасом Норленом и лидерами политических партий, которые в нем представлены.

Во встрече президента Украины и короля Швеции также принимали участие первая леди Украины Елена Зеленская и королева Швеции Сильвия, сообщили в Офисе президента.

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Зеленский выразил благодарность Швеции за всестороннюю поддержку Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность.

«Высоко ценим мощную помощь Швеции по всем возможным направлениям. Это весомый вклад в борьбу украинцев за свободу и европейское будущее», — заявил он.

Президент Украины отметил поддержку со стороны Швеции украинских граждан, которые были вынуждены искать временный приют в этой стране, спасаясь от российской агрессии, и поблагодарил короля и королеву, а также всю королевскую семью Швеции за большое внимание к потребностям этих людей.

Также супруги Зеленские рассказали о последствиях развязанной РФ агрессивной войны и отдельно поблагодарили за гуманитарную помощь шведской стороны пострадавшим в Украине.

Во время встречи со шведскими парламентариями президент Украины поблагодарил их за солидарность с Украиной в борьбе с российской агрессией и поддержку всех важных решений по оказанию помощи нашей стране и за участие в международных усилиях по деоккупации Крыма.

«Особенно благодарны Швеции за мощную оборонную помощь, которая значительно укрепила силы обороны Украины и защиту украинского неба. Рассчитываю на расширение сотрудничества наших стран в этом направлении», — сказал он.

Также Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Риксдага его предложений по установлению устойчивого и справедливого мира и отметил важность практического привлечения Швеции к реализации пунктов Формулы по обеспечению радиационной, ядерной и экологической безопасности.

Кроме того, стороны обсудили шаги по приближению Украины к ЕС. Президент Украины выразил благодарность Риксдагу за весомую поддержку на этом пути во время председательства Швеции в Совете ЕС в первом полугодии 2023 года.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл вместе с женой в Швецию, чтобы провести «широкие украинско-шведские переговоры».

В этот же день он заявил, что украинские летчики начали тестирование шведских самолетов Gripen во время совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Стокгольме.

По словам президента, во время встречи с главой шведского правительства обсудили возможности передачи этих самолетов Украине.

Также Зеленский объявил о производстве и обслуживании шведских БМП CV-90 силами украинского ВПК.