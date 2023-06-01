Зеленский в Молдове встретился с Сунаком 1 июня, 18:47 Владимир Зеленский и Риши Сунак в Молдове, 1 июня 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время визита в Молдову в четверг, 1 июня, встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поблагодарил Британию за мощную поддержку в борьбе с российской агрессией, а лично Сунака — за лидерство в создании танковой и авиационной коалиций, в том числе за готовность начать обучение украинских пилотов.

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Украинский президент отметил передачу защитникам Украины дальнобойных ракет Storm Shadow и подчеркнул, что «это именно то оружие, которое нужно нам сегодня, оно помогает нам победить».

Зеленский рассказал коллеге о ситуации на фронте и о том, что в последние дни страна-агрессор активизировала ракетный террор и атаки дронами.

«Для защиты нашего населения и гражданской инфраструктуры необходимо создать воздушный щит над украинскими городами», — подчеркнул он.

Зеленский и Сунак также обсудили ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе. Президент Украины отметил, что Киев должен получить четкий сигнал о перспективах членства в Альянсе — «еще один мотивационный фактор для ВСУ и всего украинского народа».

Они также поговорили о реализации украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира, усиления давления на страну-террориста и подготовке к Лондонской международной конференции по восстановлению Украины.

Это третья встреча Зеленского и Сунака за последний месяц.

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