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Зеленский назвал обстрелы на Донбассе открытой демонстрацией агрессии Россией

Вчера, 10:06
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Зеленский назвал обстрелы на Донбассе открытой демонстрацией агрессии Россией - фото

Пресс-служба АП

Зеленский поднимет вопрос агрессии России в Брюсселе

Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров по Донбассу в Минске, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрелы в зоне ООС и гибель украинских военных.

«Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — сказал он.

Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших бойцов ООС.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов на Донбассе три украинских военных погибли, еще трое получили ранения.

Зеленский находится с двухдневным визитом в Брюсселе, где встречается с представителями стран ЕС и НАТО.

В среду, 5 июня, также состоятся переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они пройдут впервые после смены власти в Украине с участием представителей новоизбранного главы украинского государства.

Теги:   Владимир Зеленский Российская агрессия Война на Донбассе

Спецтема   Зеленский — новый президент

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