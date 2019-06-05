Зеленский назвал обстрелы на Донбассе открытой демонстрацией агрессии Россией
Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров по Донбассу в Минске, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрелы в зоне ООС и гибель украинских военных.
«Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — сказал он.
Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших бойцов ООС.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов на Донбассе три украинских военных погибли, еще трое получили ранения.
Зеленский находится с двухдневным визитом в Брюсселе, где встречается с представителями стран ЕС и НАТО.
В среду, 5 июня, также состоятся переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они пройдут впервые после смены власти в Украине с участием представителей новоизбранного главы украинского государства.