Кулеба о визите Зеленского в Британию: Для Украины и ее сил обороны будет очень полезный день 8 февраля, 14:23 Дмитрий Кулеба намекнул, что во время визита Зеленского в Британию будут приняты полезные для обороны Украины решения (Фото:Dmytro Kuleba/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что день визита президента Владимира Зеленского в Великобританию будет очень полезным для страны и ее сил обороны.

Об этом он написал в своем Facebook.

Он также показал самолет Royal Air Force, на котором, предположительно, летела украинская делегация.

«Имел в честь воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force. Вскоре по этому или подобному борту в Украину полетят танки Challenger и крайне другие вредные для российского оккупанта вещи. А для Украины и ее сил обороны будет очень полезный день. Очень», — отметил Кулеба.

Видео дня

Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретится с премьер-министром Британии Риши Сунаком, выступит в парламенте и посетит украинских военных, которые проходят обучение и подготовку на территории страны.

Ожидается также, что будет объявлено о расширении программы тренировок, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту. Также Лондон планирует заявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия.