России нужен упадок на востоке Европы, агрессию Кремля может остановить победа Украины — Зеленский 3 марта, 18:03 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Президент Владимир Зеленский убежден, что стране-агрессору РФ нужен упадок Украины и стран восточной Европы. По его словам, агрессивные действия Кремля может остановить поражение России.

Во время брифинга с президентом Латвии Эгилсом Левитсом Зеленский сообщил, что «агрессивные действия РФ без провала в Украине не прекратятся».

«Мы уже видим, когда они хотят перевернуть правительство Молдовы. Интересно, чего они там боятся, и от чего хотят защищаться. Что такого может такого сделать Кишинев, захватить Москву? Смешно выглядит», — подчеркнул Зеленский.

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Президент убежден, что победа Украины приостановит дальнейшую потенциальную агрессию РФ.

«Все понимают, что им нужен упадок в Украине. Им нужен упадок на востоке Европе и там, где была присутствовала российская армия. Так в истории делали, когда не могли навести порядок у себя», — подчеркнул украинский лидер.

В МИД Польши 22 декабря говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщал, что Россия готовила вторжение в страны НАТО, включая страны Балтии.