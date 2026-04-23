«У РФ много больных идей». Зеленский высказался относительно угрозы наступления из Беларуси

23 апреля, 14:47
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Боевая подготовка Вооруженных сил Беларуси (Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

Боевая подготовка Вооруженных сил Беларуси (Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что стране-агрессору РФ не удастся втянуть Беларусь в свои «больные и фантастические идеи» в отношении Украины.

Об этом Зеленский заявил в четверг, 23 апреля, отвечая на вопросы журналистов.

«Относительно угрозы наступления из Беларуси. Смотрите, у русских очень много разных больных и фантастических идей. Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы они превратились в страшную реальность», — отметил Зеленский.

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17 апреля президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки сообщил, что в приграничье Беларуси происходит строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

«Поручил по соответствующим каналам предостеречь фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость», — подчеркнул он.

20 апреля спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники не фиксируют на территории Беларуси перемещения техники или подтягивания к границе войск.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Владимир Зеленский Беларусь наступление из Беларуси

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