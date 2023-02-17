Любая задержка с поддержкой Украины является ошибкой — Зеленский на конференции в Мюнхене 17 февраля, 15:33 Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любая задержка с поддержкой Украины является ошибкой, и этим пользуется страна-агрессор Россия.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 17 февраля.

«Россия пытается выиграть дополнительное свободное время, торгуясь с миром. К сожалению, она должна уничтожить множество жизней. И потому нам нужно поспешить. Нам нужна скорость наших договоренностей, поставок, чтобы усилить нашу армию, скорость решений, чтобы ограничить российский потенциал. Затягивание всегда было и является до сих пор ошибкой», — отметил он.

Видео дня

Зеленский добавил, что сейчас нет альтернативы скорости предоставления Украине помощи, и от этой скорости зависят жизни людей.

Украинский президент напомнил, что в прошлом году на конференции в Мюнхене он искал решительность западных стран, но получил ее только тогда, когда по Украине ударили российские ракеты.

«В прошлом году на конференции в Мюнхене я искал эту решительность. Украина откровенно говорила миру: Мы будем бороться за нас в случае, если Россия начнет полномасштабное вторжение. Я хотел слышать от мира „Украина, мы будем с тобой“. К сожалению, я услышал это только после того, как российские ракеты ударили по нашей земле, а российские танки перешли наши границы. После того, как Путин уничтожил все альтернативы, задав вопрос — мы или он?» — сказал он.

Зеленский добавил, что пока Украина и цивилизованный мир ведут переговоры о предоставлении вооружения, Россия использует время в своих целях.

«Пока мы ведем переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как удушить Молдову. Когда мы убеждаем, что Украине нужна современная боевая авиация, Россия уже убедила современный иранский режим, и результатом являются не только иранские дроны в украинском небе, но и то, чем Кремль уже заплатил. Вы уверены, что это только деньги? Будет ли мир сталкиваться с „обогащенным“ иранским режимом?», — резюмировал президент.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

Также МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

