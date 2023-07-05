Зеленский провел разговор с президентом Гвинеи-Бисау

5 июля, 18:09
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

В среду, 5 июля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умаром Сиссу Эмбало.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Эмбало за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Информировали о ситуации на поле боя. Обсудили последствия попытки мятежа группы Вагнера и ее деструктивной деятельности в странах Африки. Договорились укреплять сотрудничество и контакты между Украиной и Гвинеей-Бисау как на двусторонней, так и на многосторонней уровни», — сказал он.

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26 октября 2022 года Ембало прибыл с визитом в Киев и сообщил, что российский диктатор ищет возможность поговорить с Зеленским и просит его сотрудничать в этом вопросе.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

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