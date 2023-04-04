Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии новый пакет санкций против РФ 4 апреля, 15:12 Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам главы украинского государства, во время разговора подняли вопрос об 11-м пакете санкций против РФ.

«Поблагодарил за участие в Бучанском саммите, обсудили совместные международные мероприятия на будущее. Затронули другие вопросы поддержки Украины, в частности, необходимость подготовки 11-го пакета санкций и прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии», — резюмировал Зеленский.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС, США и ряд других стран систематический вводят санкции против кремлевского режима.

25 февраля Европейский Союз принял десятый пакет санкций, введенных из-за незаконного вторжения России в Украину. В целом ограничение введено против 87 физических и 34 юридических лиц. ЕС запретил импорт из России синтетического каучука и битума, а также транзит через Россию товаров двойного назначения. Ранее запрет касался только экспорта. Также гражданам России запрещено управлять организациями, являющимися операторами критической инфраструктуры Евросоюза.

