Зеленский пригласил Орбана в Украину 21 июня, 15:55 Цей матеріал також доступний українською Орбана критикуют за пророссийскую позицию и недостаточную поддержку Украины (Фото:Orban Viktor/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом он сказал во время телефонного разговора.

«Провел плодотворный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и прием украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в области энергетики», — написал Зеленский в своем Twitter.

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Украинский президент также поблагодарил Орбана за поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

«Пригласил посетить Украину с визитом», — резюмировал он.

Пока не сообщается о реакции венгерского премьера на приглашение.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и отказался поддерживать эмбарго на российские нефть и газ. 3 июня ЕС окончательно одобрил шестой пакет санкций против России, но долго его откладывал из-за позиции Будапешта.

Также Венгрия заявляла о готовности платить за российский газ в рублях. Президент Владимир Зеленский ответил, что Орбану в конце концов придется избрать между РФ и остальным миром.

Зеленский также заявил, что один из ведущих политиков Евросоюза просил предоставить ему доказательства того, что зверства и массовые убийства российскими оккупантами жителей Бучи не были инсценированы. По данным украинских СМИ, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

В Министерстве иностранных дел Украины упрекнули Венгрию, которая не признала ответственность России за Бучанскую резню.

Вице-премьер правительства Польши и лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский заявил, что его страна не будет сотрудничать с Венгрией так, как раньше, пока ее лидер не изменит отношение к войне в Украине, развязанной Россией. Качиньский посоветовал Орбану обратиться к офтальмологу, если он не видит того, что произошло в Буче.

2 июня вице-президент Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС.

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