Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину 29 марта, 08:57 Зеленский заявил, что хочет поговорить с Си Цзиньпином (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину.

Об этом он заявил в интервью AP.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше одного года, у меня не было контактов», — сказал он.

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Журналисты общались с Зеленским в поезде, во время одной из его поездок на восток Украины.

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.

FT сообщало, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Однако, однако пока он не состоялся.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пекин еще не дал ответа на разговор. Он также сообщил, что Украина по дипломатическим каналам передала Китаю украинскую формулу мира.

23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП.

В Китае же избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли эти переговоры.