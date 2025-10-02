Владимир Зеленский прибыл в Данию на саммит Евросообщества

В четверг, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Bella Center в Копенгагене.

Об этом сообщает издание DR.

Отмечается, что Зеленский и и премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыли в Bella Center раньше остальных участников саммита и провели короткие переговоры.

По словам Фредериксен, в ходе встречи обсуждалось несколько вопросов, в частности, беспилотники.

«Украина помогает Европе и Дании, и мы намерены активизировать сотрудничество. Технологии развиваются очень быстро», — заявила она, подчеркнув, что дроны являются центральным элементом гибридной войны.

Саммит Евросообщества в Копенгагене проходит на следующий день после неформального саммита лидеров ЕС, где украинский лидер Владимир Зеленский выступил дистанционно.

По данным датских властей, украинский президент выступит на заседании Европейского политического сообщества, где соберутся около 50 глав государств и правительств, а также лидеры ЕС.

Ранее в сентябре Зеленский предложил союзникам создать совместную систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны России.

«Украина может противостоять всем видам российских беспилотников и ракет, и если мы будем действовать сообща в регионе, у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей», — заявил президент Украины 29 сентября во время выступления в режиме онлайн на Варшавском форуме безопасности.

Европейское политическое сообщество (ЕПС) — это платформа для обсуждения политических и стратегических вопросов, связанных с будущим Европы, который был создан в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.