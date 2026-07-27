По данным разведки, после выборов в Государственную думу российский диктатор Владимир Путин планирует усилить мобилизацию . Это может произойти уже в начале октября.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, фрагмент которого был опубликован в понедельник, 27 июля, в его Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что Путин «хочет усилить мобилизацию», однако планирует сделать это не открыто, «потому что боится своего общества».

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«Но он сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию», — уверен Зеленский.

Президент добавил: «Это станет большой проблемой, поскольку он будет рассчитывать мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Мобилизовать такое количество людей для него не так уж сложно. Однако у него возникнут внутренние проблемы в связи с этим, так как его общество — и я видел опросы — выступает против мобилизации».

Зеленский подчеркнул, что значительный процент населения страны-агрессора РФ против войны, однако «они все равно поддерживают Путина».

«Он не сможет быстро подготовить этих людей. Это, опять же, означает, что он будет отправлять на поле боя плохо подготовленных людей. А это, в свою очередь, означает большие потери», — заявил президент Украины.

Зеленский также заявил, что кадровые решения в оборонном секторе были обусловлены необходимостью устранить проблемы во взаимодействии между Министерством обороны и командованием армии.

18 июля Центр противодействия дезинформации сообщил, что осенью Россия планирует мобилизовать более 500 тысяч человек для восполнения потерь и возможного открытия нового направления фронта. Часть мобилизованных планируют отправлять на фронт уже через две недели после призыва для восполнения потерь на востоке, тогда как остальных будут готовить около месяца для возможного открытия нового направления боевых действий.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка располагает информацией о том, что Россия готовит новую волну мобилизации осенью.

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По словам президента, в настоящее время российская армия теряет на фронте больше военнослужащих, чем успевает набирать. В то же время Кремль не отказывается от планов по усилению боевых действий.