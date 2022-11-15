Зеленский призвал ускорить отправку миссии ООН на объекты критической инфраструктуры Украины, чтобы прекратить террор РФ 15 ноября, 08:29 Зеленский на саммите G20 призвал остановить удары РФ по объектам критической инфраструктуры Украины (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите G20 призвал ускорить отправку миссии ООН на объекты критической инфраструктуры Украины, чтобы остановить террор РФ и попытки оккупантов превратить холод в оружие.

«Все вы видите, на что направлен сейчас русский террор. Это попытки превратить холод в оружие. В оружие против миллионов человек. Ударами российских ракет и иранских дронов, которые используют оккупанты, разрушены около 40% нашей энергоинфраструктуры. Еженедельно Россия подрывает наши электростанции, трансформаторы, линии поставки электричества», — сказал он.

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Зеленский напомнил, что Киев уже предложил направить миссию экспертов ООН на объекты критической энергетические инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей по восстановлению. Он призвал ускорить отправку этой миссии с целью предотвращения дальнейшему уничтожению объектов.

Украинский президент также отметил, что Россия заинтересована в создании энергетического кризиса. Сопутствующая цель ее террора — не дать экспортировать украинское электричество соседним странам, что могло бы помочь им стабилизировать энергетическую ситуацию и уменьшить цены для потребителей.

«Россия заинтересована в энергокризисе. А мы все должны быть заинтересованными в прекращении террора. Спасибо всем нашим партнерам, которые уже помогли Украине с поставками систем ПВО и ПРО. Это позволяет нам сбивать часть российских ракет и иранских дронов. Но мы должны полностью защитить наше небо. Я прошу вас наращивать подходящую помощь», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Россия может в любой день отказаться от ударов по украинской энергосистеме.

«Пусть Россия докажет своим отказом от террора, что действительно заинтересована в возвращении мира», — резюмировал президент.

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины в начале октября начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

