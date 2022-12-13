Зеленский провел переговоры с главой Евросовета: обсудили новый пакет санкций против РФ и финансовую помощь Киеву 13 декабря, 15:43 Зеленский поговорил с главой Евросовета Шарлем Мишелем (Фото:ОП)

Во вторник, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Зеленский и Мишель обсудили роль Евросоюза и государств-членов в реализации формулы мира.

Украинский президент поблагодарил партнеров за увеличение на 2 млрд евро Европейского фонда мира и разблокирование новой финансовой программы в размере 18 млрд евро.

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«Отметил необходимость быстрого одобрения 9-го пакета санкций. Проинформировал о прогрессе в выполнении рекомендаций Европейской комиссии. Скоординировали дальнейшие шаги по движению Украины к членству в ЕС», — уточнил Зеленский.

10 декабря Совет Европейского Союза утвердил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Его также согласовали послы стран ЕС. Теперь это предложение должен утвердить Европарламент.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 декабря анонсировала девятый пакет санкций против России, в который в том числе войдет ограничение доступа страны-агрессора к беспилотникам и включение в «черный список» еще почти 200 физических и юридических лиц.

На данный момент идут переговоры, принятие нового пакета санкций снова блокирует Венгрия. Будапешт требует исключить из санкционного списка некоторых чиновников.



