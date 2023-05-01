Подготовка военных и гуманитарная помощь. Зеленский провел переговоры с премьером Новой Зеландии 1 мая, 12:41 У Зеленского состоялся телефонный разговор с премьером Новой Зеландии Крисом Гипкинсом (Фото:ОП)

В понедельник, 1 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Новой Зеландии Крисом Гипкинсом.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Во время переговоров стороны обсудили продолжение подготовки украинских военных инструкторами из Новой Зеландии, а также дальнейшее сотрудничество в обороне и гуманитарке.

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«Поблагодарил за участие Новой Зеландии в подготовке наших военных. Мы рассчитываем на ее продолжение, а также на дальнейшее сотрудничество в обороне и гуманитарке. Обсудили необходимость дальнейшей консолидации стран Тихоокеанского региона по поддержке Украины», — отметил Зеленский.

Новая Зеландия систематически поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. В ноябре прошлого года в Киев с визитом приезжал министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре, чтобы заверить в поддержке Украины. Он встречался с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым.

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В конце прошлого года также стало известно, что страна выделит Украине около 2 млн долларов для закупки трансформаторов, электрогенераторов и медицинских товаров.