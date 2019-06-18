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Зеленский прибыл в Берлин для встречи с Меркель

Сегодня, 10:58
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Зеленский прибыл в Берлин для встречи с Меркель - фото

Francois Lenoir/Reuters

Зеленский встретится с Меркель впервые

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин с однодневным визитом.

Как сообщили в пресс-службе его Администрации, Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также он проведет встречи с немецкими политиками и представителями бизнеса.

Отмечается, что с Меркель Зеленский планирует обсудить не только прекращение войны на Донбассе, но и экономические перспективы сотрудничества двух стран.

Зеленский встретится с Меркель впервые после своего избрания на пост президента Украины. Накануне он посетил Францию, где встретился со своим коллегой Эммануелем Макроном.

Свой первый зарубежный визит Зеленский совершил в Брюссель в начале июня.

Теги:   Германия Ангела Меркель Владимир Зеленский

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