Зеленский прибыл в Берлин для встречи с Меркель Сегодня, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Francois Lenoir/Reuters Зеленский встретится с Меркель впервые Francois Lenoir/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин с однодневным визитом.

Как сообщили в пресс-службе его Администрации, Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также он проведет встречи с немецкими политиками и представителями бизнеса.

Отмечается, что с Меркель Зеленский планирует обсудить не только прекращение войны на Донбассе, но и экономические перспективы сотрудничества двух стран.

Зеленский встретится с Меркель впервые после своего избрания на пост президента Украины. Накануне он посетил Францию, где встретился со своим коллегой Эммануелем Макроном.

Свой первый зарубежный визит Зеленский совершил в Брюссель в начале июня.