Зеленский прибыл в Берлин для встречи с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин с однодневным визитом.
Как сообщили в пресс-службе его Администрации, Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Также он проведет встречи с немецкими политиками и представителями бизнеса.
Отмечается, что с Меркель Зеленский планирует обсудить не только прекращение войны на Донбассе, но и экономические перспективы сотрудничества двух стран.
Зеленский встретится с Меркель впервые после своего избрания на пост президента Украины. Накануне он посетил Францию, где встретился со своим коллегой Эммануелем Макроном.
Свой первый зарубежный визит Зеленский совершил в Брюссель в начале июня.