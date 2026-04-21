«А что потом будем делать?». Зеленский поставил под сомнение способность гарантий безопасности США долгосрочно сдерживать Россию

21 апреля, 08:04
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Президент Украины сомневается в эффективности гарантий США (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Президент Украины сомневается в эффективности гарантий США (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в эффективности гарантий безопасности США, в частности в том, что американский лидер Дональд Трамп сможет сдержать Россию от нового наступления в будущем. Об этом он сказал в интервью для ICTV.

Президент подчеркнул, что выход украинских войск из Донбасса стал бы «стратегическим поражением», ведь ослабил бы оборону и заставил бы отступить из укрепленных и фортификационных сооружений.

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«И когда вам дают сигнал, например, наши американские партнеры: можно же построить новые сооружения. Можно. Это время. Но зачем? Они готовы давать деньги. А зачем нам это делать?» — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что считает такой сценарий «безответственным», поскольку непонятно, какие гарантии безопасности получит Украина взамен.

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«Если на контактной линии нет присутствия наших партнеров, то почему россиянам через какое-то время снова не начать наступление? Я просто не понимаю, почему? Я не вижу причин. Что их будет ограничивать? Что именно? Например, США говорят: например, президент Трамп. Хорошо. Два с половиной года. А что потом будем делать?» — добавил президент Украины.

В интервью агентству Reuters, опубликованном 25 марта, Зеленский сказал, что Соединенные Штаты согласны предоставить Украине гарантии безопасности при условии, что Силы обороны выйдут из Донбасса.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал слова президента Украины ложью.

Комментируя ответ Рубио, Зеленский пояснил, что Украина стремилась подписать гарантии безопасности еще до окончания войны, и соответствующие договоренности были почти готовы, но США заявили, что это возможно только после завершения боевых действий.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины гарантии безопасности Донбасс США

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