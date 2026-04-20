«Это стратегический проигрыш». Зеленский назвал причину поражения Орбана на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграл парламентские выборы, поскольку его кампания была построена на ненависти к Украине.

Об этом Зеленский сказал в интервью Фактам недели на телеканале ICTV.

«Я много раз это сказал. Со мной не соглашались многие лидеры. На ненависти нельзя выигрывать постоянно. На ненависти можно тактически выиграть, стратегически — точно проиграть. Выборы в Венгрии — это стратегический проигрыш Орбана», — отметил украинский лидер, отвечая на вопрос, почему Орбан проиграл выборы, в чем был его просчет.

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По словам Зеленского, со своей стороны он сделал все, чтобы наладить отношения с венгерским премьером.

«Даже когда он вешал билборды с ненавистью ко мне я говорил, что принадлежу выбору народа Украины, и ненависть ко мне — это проекция ненависти к украинцам», — сказал президент.

Зеленский добавил, что Орбан «построил свою кампанию на ненависти к украинцам», а народ Венгрии продемонстрировал, что он с этим не согласен.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы.

По результатам подсчета 100% бюллетеней, оппозиционная партия Тиса Петера Мадьяра получит 141 место в парламенте.

Правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном будет иметь 52 места в парламенте.

Орбан, который находился у власти 16 лет, заявил, что признает поражение своей партии, и поздравил соперника с победой.

Инфографика: NV

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадьяра с победой на парламентских выборах. Он подчеркнул, что Европа и каждое европейское государство «должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности».