«Одна из первых пришла на помощь Украине». Зеленский сделал заявление после прибытия в Британию 8 февраля, 13:18 Сунак встретил Зеленского в аэропорту Лондона (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия в Великобританию назвал одну из целей своего визита.

В своем Telegram он сообщил, что находится в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку Украины в борьбе с оккупационными войсками РФ.

«Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию», — отметил Зеленский.

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Он также опубликовал фото с Сунаком в аэропорту Лондона.

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Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретится с Сунаком, выступит в парламенте и посетит украинских военных, которые проходят обучение и подготовку на территории страны.

Ожидается также, что будет объявлено о расширении программы тренировок, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту. Также Лондон планирует заявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия.