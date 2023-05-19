Зеленский встретится с премьером Индии впервые с начала полномасштабного вторжения РФ — СМИ

19 мая, 15:04
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Встреча Зеленского с Моди может пройти на полях саммита G7 в Японии (Фото:Willy Kurniawan/Pool)

Встреча Зеленского с Моди может пройти на полях саммита G7 в Японии (Фото:Willy Kurniawan/Pool)

Президент Украины ВладимирЗеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретятся впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, пишет News 18.

По данным издания, встреча состоится на полях саммита G7 в Японии, куда уже вылетел Моди.

Детали возможных переговоров не сообщаются.

Издание напоминает, что премьер Индии встречался с российским диктатором Владимиром Путиным в сентябре прошлого года.

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В декабре агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2022 году решил не проводить ежегодный личный саммит с Путиным после его ядерных угроз Украине.

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При этом Индия отказывается обвинять Россию в агрессии против Украины и за последний год увеличила закупки российской нефти.

В апреле в МИД Украины заявляли, что Зеленский хочет провести с Моди телефонный разговор, однако пока он так и не состоялся.

Владимир Зеленский может лично прибыть в Японию для участия в саммите G7. По данным Reuters, это может произойти в воскресенье, 21 мая. На данный момент украинский президент находится с визитом в Саудовской Аравии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Индия G7 Нарендра Моди Владимир Зеленский Саммит G7

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