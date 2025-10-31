Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные опросы, которые свидетельствуют о том, что Украина вновь становится приоритетом для республиканцев.

Так, в марте 2022 года 67% избирателей Трампа относились к Зеленскому позитивно. Однако из-за российской дезинформации, критики Трампа и ошибок самого президента Украины эта цифра к марту 2025 года уменьшилась до 19%.

Реклама

В качестве самой очевидной ошибки WSJ называет появление Зеленского на предвыборном мероприятии в Пенсильвании вместе с доверенными лицами кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Это произошло менее чем за 50 дней до выборов и всего через 155 дней после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон поставил на кон свою должность, чтобы добиться принятия законопроекта о помощи Украине в размере 61 млрд долларов.

Команда Зеленского игнорировала избирателей Трампа, констатируют авторы статьи. Годами ряд консервативных медиа настраивали свою аудиторию против Украины, в то время, как проукраинские силы реагировали на этом в эфирах CNN или MSNBC.

Однако теперь ситуация изменилась, поскольку Зеленский, в частности, дает интервью в медиа, которые популярны среди избирателей Трампа.

Начиная с июня опрос Ukraine Freedom Project зафиксировал 22-процентный рост поддержки военной помощи Украине среди религиозных консерваторов и 18-процентный рост среди республиканцев, которые еженедельно посещают церковь.

Изменение тактики Зеленского более чем удвоило его рейтинг среди избирателей Трампа за последние семь месяцев, констатирует WSJ.

Не менее важно и то, что Зеленский больше не говорит своим оппонентам, считают авторы публикации. Ранее каждый раз, когда российский диктатор Владимир Путин демонстрировал, что препятствием к миру является именно он, разногласия между Зеленским и Трампом отвлекали внимание от бомбардировок РФ или похищения украинских детей. Теперь, когда президент Украины говорит более стратегически, республиканцы четко понимают, кто мешает дипломатическим усилиям Трампа. Как результат, около 64% избирателей-республиканцев считают препятствием к прекращению огня Путина.

Агрессивные действия Путина демонстрируют республиканцам, что Россия является угрозой. WSJ отмечает, что 92% избирателей-республиканцев на праймериз выразили обеспокоенность вторжением российских беспилотников в ЕС. Кроме того, 76% встревожены тем, что Россия или Китай могут атаковать США с помощью БпЛА.

Анализируя, как Зеленскому действовать, чтобы закрепить достигнутый успех, авторы публикации отмечают, что ему необходимо продолжать одерживать победы и рассказывать о них в консервативных СМИ.

В качестве таких побед WSJ называет операцию Паутина, результативные удары по российским НПЗ и тот факт, что страна, у которой нет флота, вывела из строя 35% российского Черноморского флота.

Получив такую информацию, «половина республиканцев признают победу Украины, а 85% из них выступают за военную помощь Украине», пишет WSJ.

Также авторы статьи подчеркнули, что общаясь с американскими консерваторами, Зеленский усвоил то, чего до сих пор не поняли многие американцы: разговор с теми, кто с тобой не согласен, помогает обрести союзников.