Зеленский и Путин посетят Турцию после инаугурации Эрдогана — СМИ 31 мая, 10:58 По данным СМИ, Зеленский и Путин могут посетить Турцию один за другим и встретиться с Эрдоганом (Фото:Коллаж NV/ Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via Reuters/ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут посетить Турцию, пишет издание Hürriyet со ссылкой на источники.

По данным корреспондентки турецкого СМИ, это может произойти после инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выиграл выборы в стране.

Отмечается, что визиты Зеленского и Путина могут произойти «один за другим».

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«Путин совершит отдельный специальный визит в Турцию. После Путина президент Украины Зеленский приедет в Турцию», — говорится в материале.

На встречах, которые проведут президент Украины и российский диктатора, будет обсуждаться ход войны РФ против Украины и зерновое соглашение.

В октябре 2022 года Зеленский принял решение о невозможности переговоров с Владимиром Путиным в ответ на российские псевдореферендумы на оккупированных территориях.

30 мая Зеленский заявил, что его личная встреча с Путиным возможна только после полного вывода российских войск с украинской территории.

Турция и лично Эрдоган выступают посредниками между Киевом и Москвой с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину.

На территории страны также ведутся переговоры касательно действия зернового соглашения по экспорту украинского продовольствия. Соглашение систематически блокирует российская сторона.

Эрдоган систематически проводит телефонные переговоры с Зеленским и Путиным. Последние такие состоялись в начале текущего года.



