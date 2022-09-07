Зеленского и народ Украины номинировали на премию Сахарова 7 сентября, 14:08 Зеленский и украинцы могут получить премию Сахарова за мужественное противостояние агрессии РФ (Фото:ОПУ)

Депутаты Европарламента номинировали президента Украины Владимира Зеленского и украинцев на премию Сахарова За свободу мысли в 2022 году.

Как сообщили в пресс-службе группы ЕНП, мужественный народ Украины во главе с Зеленский заслуживает получить премию.

«Они продолжают каждый день защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что нашу номинацию поддержат все политические группы в Европейском парламенте», — отметили там.

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Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

В прошлом году ее получил российский оппозиционер Алексей Навальный, в 2020 году — белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской. В 2019 году лауреатом премии Сахарова стал украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 сентября — 196-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.

Украину поддерживает весь цивилизованный мир, предоставляя военную и финансовую помощь.



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