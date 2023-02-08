Оружие, ситуация на фронте, формула мира. В ОП рассказали о переговорах Зеленского и Сунака в Лондоне 8 февраля, 15:04 Зеленский прибыл в Британию с неанонсированным визитом, где встретился с Сунаком (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Лондон провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как сообщили в пресс-службе Офиса главы украинского государства, Зеленский поблагодарил британский народ и Сунака за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с оккупационными войсками РФ.

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Украинский президент рассказал британскому премьеру о ситуации на фронте и ключевых потребностях ВСУ в вооружении и военной технике. Он подчеркнул важность получения Киевом необходимого оружия от союзников для того, чтобы остановить российское наступление и освободить все временно оккупированные территории страны.

Во время переговоров также поднимались вопросы оборонного сотрудничества, реализации формулы мира, евроатлантической интеграции Украины и возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению.

Отдельно Зеленский и Сунак обсудили вопрос недопуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте и посетит украинских военных, которые проходят обучение и подготовку на территории страны.

Ожидается также, что будет объявлено о расширении программы тренировок, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту. Также Лондон планирует заявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия.



