Зеленский провел переговоры с Сунаком: обсудили контрнаступление ВСУ, потребности Украины на поле боя и саммит НАТО

19 июня, 13:32
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Зеленский поговорил с Сунаком по телефону (Фото:ОП)

Зеленский поговорил с Сунаком по телефону (Фото:ОП)

В понедельник, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, Зеленский подробно рассказал о ходе боевых действий. Лидеры обсудили оборонные потребности Украины на поле боя и дальнейшее сотрудничество в этом направлении.

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Сунак и Зеленский также скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Украинский президент подчеркнул важность предоставления Киеву конкретных перспектив членства в Альянсе. Также обсуждались шаги по реализации украинской формулы мира и подготовке гарантий безопасности.

Во время разговора Зеленский рассказал о наращивании Россией производства ракет с использованием западных компонентов и отметил необходимость усиления санкционного давления.

Он также поблагодарил Сунака за организацию конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21−22 июня.

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Лондон поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, передавая Силам обороны Украины вооружением, а также обучая украинских военных.

9 июня Сунак заявил, что Британия настроена на долгосрочную поддержку Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Великобритания Владимир Зеленский Война России против Украины Риши Сунак

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