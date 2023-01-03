Зеленский провел переговоры с Рютте: премьер Нидерландов заверил в поддержке Киева для победы Украины в войне 3 января, 14:49 Зеленский и Рютте провели телефонный разговор (Фото:ОПУ)

Во вторник, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

В своем Twitter украинский президент отметил, что рассказал главе правительства Нидерландов о риске эскалации на фронте, потенциальных вызовах и оборонных потребностях ВСУ для адекватного реагирования.

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«Рассчитываем на конкретные шаги партнеров по максимальному усилению Украины на ближайшем Рамштайне», — отметил Зеленский.

В свою очередь Рютте отметил, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором.

Он также заявил, что следующие несколько месяцев войны в Украине будут решающими.

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«Украина уже почти год противостоит варварскому российскому вторжению. Следующие несколько месяцев будут решающими. Я только что говорил с Владимиром Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все, чтобы помочь Украине не только устоять, но и победить в войне», — резюмировал он.

Во время прошлого телефонного разговора с Зеленским 23 декабря 2022 года Рютте заявил, что Нидерланды выделяют 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины.

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Он подчеркнул, что его страна будет содействовать Украине в военной, гуманитарной и дипломатической сфере.