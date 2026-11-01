Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным в Турции

«Эта война должна закончиться. Мы должны объединиться, мы должны хотя бы перевести горячую фазу этой войны в дипломатическую. На этом этапе я надеюсь на посредничество Турции. Лично я считаю, что наши отношения с президентом [Турции Реджепом Эрдоганом], а также его отношения с [президентом США Дональдом] Трампом и Путиным могут быть полезными. Сегодня также обсуждалась возможность проведения трехсторонней встречи лидеров в Турции. Конечно, если Турция сможет этого добиться, мы это примем и будем только рады», — заявил Зеленский в интервью CNN Turk.

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На уточняющий вопрос о том, готов ли он встретиться с Путиным в Турции для обсуждения критических и деликатных вопросов, президент Украины ответил утвердительно.

«Да, мы готовы. Мы готовы к этой встрече в Турции. Позиция Турции по этому вопросу ясна. Позиция президента Эрдогана ясна. У нас тесные и хорошие отношения с Турцией. Турция может быть практичным и реалистичным посредником. Она не будет занимать чью-либо сторону во время встречи. Она может работать как полноценный посредник. И, конечно, Турция тоже поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Я знаю, что у президента Эрдогана собственное общение с Путиным. Поэтому мы поддерживаем встречу в Турции», — сказал Зеленский.

В то же время, он отметил, что в Турции и ОАЭ уже состоялся ряд встреч между делегациями и техническими группами, во время которых были достигнуты различные результаты, однако война продолжается.

«Встреча между лидерами чрезвычайно важна. Потому что наши общества хотят и верят, что война должна закончиться. Если лидеры встретятся, а люди не увидят никакого прогресса после встречи лидеров, тогда знаки вопроса будут расти, и это будет считаться поражением дипломатии. Техническим командам может быть трудно прийти к согласию во время встречи. Но не думаю, что есть проблема, которую мы не можем решить, когда мы как лидеры демонстрируем свою волю. Вот почему я хочу встретиться с ними как с теми, кто принимает решения», — сказал также Зеленский.

Визит Зеленского в Турцию и заявление Сибиги о его готовности встретиться с Путиным

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31 октября Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в Стамбуле подготовку к трехсторонней встрече Украины, США и России, которую планируют провести в первой половине ноября.

«Сейчас готовимся к трехстороннему формату. Украина, США, Россия, в первой половине ноября. Мы обсудили с президентом перспективы такого формата и другие возможности: возможности привлечь Турцию, привлечь Европу, привлечь всех партнеров, возможности встречи здесь, в Турции», — сказал глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что Украина и ее союзники должны на всех уровнях сигнализировать Москве об отсутствии альтернативы миру. Он также заверил, что международная поддержка Украины будет продолжена.

В опубликованном 29 октября интервью глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным и разговору по самым сложным и чувствительным темам, прежде всего — территориальному вопросу. По словам главы МИДа, во время недавнего разговора президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором одной из главных тем была организация прямых переговоров между ним и президентом Украины.