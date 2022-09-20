Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Тот перед этим заявлял о «готовности» Путина закончить войну 20 сентября, 19:24 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 20 сентября, провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

У себя в Twitter глава государства сообщил, что обсудил с Эрдоганом актуальные вопросы безопасности.



Ранее 20 сентября президент Турции заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы дал ему понять, что «готов покончить с этим [полномасштабной войной России против Украины] как можно скорее». Он встретился с Путиным в Узбекистане на фоне стремительного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.



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Во время выступления на Генассамблее ООН во вторник Эрдоган заявил, что Анкара «продолжит наращивать усилия, чтобы война закончилась на основании территориальной целостности и суверенитета Украины», и призвал мировое сообщество поддержать «усилия [Турции] по установлению мира», пишет Anadolu.

Владимир Зеленский подчеркивал, что со страной-террористом Россией нельзя вести предметный диалог, пока она не уйдет с территории Украины.

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