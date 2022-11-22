Истерика в прямом эфире. Соловьев призвал нанести ядерные удары за признание РФ террористическим государством — видео 22 ноября, 13:21 На этот раз больные фантазии Владимира Соловьева не поддержали даже другие пропагандисты (Фото:Скриншот Россия-1)

Кремлевский пропагандист и военный преступник Владимир Соловьев призвал использовать ядерное оружие против стран, признавших РФ террористическим государством.

Такую идею он озвучил в прямом эфире телеканала России-1.

«Логика простая — если у нас есть оружие, которое обеспечит абсолютную победу, странно его не использовать. Зачем мы его тогда производили? Если мы все равно считаем, что ценность нашей жизни ничего не значит и что самое важное, чтобы был прекрасный западный мир, а Россию можно уничтожить, тогда давайте просто зарубим все разработки современных видов оружия», — заявил Соловьев.

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Когда же один из участников программы иронично предложил «бить по Вашингтону», тот сразу же выразил свою «готовность», предложив разместить российское ядерное оружие в Никарагуа или на Кубе.

При этом больные фантазии Соловьева, судя по всему, надоели уже даже другим пропагандистам, участвующим в его программе, которые считают, что он потерял всякое чувство реальности.

В среду, 23 ноября, Европарламент рассмотрит резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Поводом для этого стало то, что на фоне своих провалов в Украине ВС РФ усилили удары по гражданским целям, включая энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения, школы и приюты, нарушая международное и гуманитарное право.

Ранее, 13 октября, резолюцию о признании кремлевского режима террористическим приняла Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

