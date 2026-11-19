Российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 19 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал удары по Крымскому мосту на этой неделе, назвав его «исключительно мирным объектом» и пообещав ответить на атаки.

В ходе пресс-конференции 19 ноября в Китае Путин утверждал, что «уже очень давно» по его указанию по Крымскому мосту было прекращено перемещение военной техники и боеприпасов. Даже нефть Россия перестала переправлять по Крымскому мосту, утверждает диктатор.

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Он также сообщил, что якобы рассматривал прекращение огня «в ряде сфер», однако после ударов по мосту «договариваться не будем».

«Будем отвечать на эти удары», — сказал Путин, добавив, что, как он выразился «ответные действия» «будут гораздо более болезненными», чем украинские атаки на мост.

Он также признал, что автомобильной части моста нанесли серьезный ущерб. Железнодорожную часть уже восстановили, утверждает российский диктатор.

В ночь на 19 ноября Крымский мост подвергся очередной атаке. В районе оккупированной россиянами Керчи прогремели многочисленные взрывы, очевидцы сообщали о предполагаемых попаданиях в железнодорожную часть моста.

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары по железнодорожному полотну моста с использованием береговых ракетных комплексов Нептун Военно-морских сил Украины.

«Этот мост — главная сухопутная артерия, по которой армия РФ снабжает свои оккупационные группировки на юге горючим, боеприпасами и техникой», — подчеркивал Генштаб ВСУ.