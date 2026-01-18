Российский диктатор Владимир Путин находится в странном положении, поскольку старые законы рушатся, а к новой реальности Кремлю сложно адаптироваться, пишет WP (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Доверие к российскому диктатору Владимиру Путину внутри страны и за ее пределами рушится в глазах президента США Дональда Трампа, главных союзников Москвы и тех, кто поддерживает войну РФ против Украины.

Об этом в воскресенье, 18 сентября, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

Когда главы государств — партнеров России, среди которых Венесуэла, Сирия, Иран, теряют свою власть, обещания Путина звучат все менее содержательно, а его ложь больше не воспринимают всерьез. При этом большинство прокремлевских ястребов выступают за более решительные шаги ради восстановления авторитета Москвы, указывает WP.

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В свою очередь сам Путин предпочитает хранить молчание относительно захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и масштабных антиправительственных протестов в Иране и лишь попросил США соблюдать международное право.

По мнению наблюдателей, Путин скован необходимостью поддерживать отношения с Трампом. Даже после того, как США захватили нефтяной танкер, шедший под флагом РФ.

В публикации приводится мнение политолога, почетного профессора Университетского колледжа Лондона Владимира Пастухова, который считает, что реакция Путина логична — российский диктатор не атакует Трампа, потому что рассчитывает на симметричное понимание потребностей Москвы.

Путин, отметил политолог, осознает, что, если он отреагирует слишком несдержанно, покажет, что ему это чувствительно, «все увидят его слабость». Трамп это ощущает. И это созвучно общему пониманию мира и политического лидерства у президента США и российского диктатора, убежден Пастухов. По словам эксперта, «Трамп продолжит играть в свою игру», при этом без каких-либо исключений для Путина, если тот продемонстрирует свою уязвимость или глупость.

«Когда он сильный, с ним будут поступать как с сильной личностью, когда он слабый, его накажут», — цитирует WP Пастухова.

Захват танкера стал свидетельством того, что Трамп не оценивает влияние РФ серьезно и что он не боится противостоять Путину, говорит эксперт.

Еще одним важным моментом, указавшим на падение доверия к Путину со стороны Трампа, стали легко опровергаемые заявления Кремля о вымышленных попытках Сил обороны Украины атаковать резиденцию российского диктатора на Валдае, пишет WP. Президент США публично опроверг эти заявления Москвы.

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И американский лидер, и российский диктатор регулярно используют неправду в своих интересах, но сейчас РФ столкнулась с непредсказуемой и такой же наглой администрацией США, которая существенно отошла от норм своих предшественников, констатирует WP. И Кремлю нелегко приспособиться к этой новой реальности.

Все более прагматичный Вашингтон больше думает о деньгах и сделках, чем о демократии, и это вносит путаницу во внешнюю политику Москвы.

В публикации приводится мнение высокопоставленного кремлевского чиновника, чье имя не раскрывается, который отметил, что старые законы больше не работают и «Путин сейчас находится в довольно странном положении».

И по ходу того, как «красные линии» пересекаются, возможности РФ как союзника тают, а США сближаются с российскими марионетками или некогда дружественными ей странами.

В комментарии WP директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев указал, что РФ делает выбор в пользу «ужасных и неэффективных» союзников, поскольку «никто другой не хочет дружить с Россией».

В публикации также акцентируется, что ослабление позиций Кремля на международной площадке происходит на фоне увеличения раздражения россиян из-за войны против Украины. Миф о непобедимости РФ разбит, длительные боевые действия грозят обернуться для страны-агрессора экономическим и социальным упадком.

4 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в заявления России о якобы ударе Украины по резиденции диктатора Владимира Путина.

«Я не верю, что этот удар состоялся», — сказал Трамп журналистам.

Ранее министерство обороны РФ заявило, что в период с 28 по 29 декабря 2025 года российские средства ПВО отразили атаку 91 украинского беспилотника на резиденцию диктатора Владимира Путина в Новгородской области. Согласно этому заявлению, 50 из них сбили над Брянской и Смоленской областями РФ, которые даже не граничат с Новгородской.

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31 декабря The Wall Street Journal сообщило, что американские разведывательные службы пришли к выводу, что Украина не предпринимала попыток атаковать резиденцию Путина.