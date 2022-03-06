Владимир Путин приказал составить список стран-врагов 6 марта, 06:39 Цей матеріал також доступний українською Кремль. Иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Владимир Путин поручил правительству России в двухдневный срок определить список «недружественных» к РФ стран. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорится в документе.

Также в нем отмечается, что российские компании смогут выплачивать долги кредиторам из недружественных стран не в евро или долларах, а в российских рублях.

6 марта - одиннадцатый день с начала вторжения РФ в Украину. В ряде украинских городов продолжаются обстрелы — в частности, жилые дома с помощью фугасных бомб и кассетных реактивных снарядов.



Особую обеспокоенность мира вызывает увлечение оккупантами Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций. МАГАТЭ планирует посетить Украину для проверки АЭС, а ее глава Рафаэль Гросси заявил, что готов лично приехать в Чернобыль.

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