Владимир Путин приказал составить список стран-врагов

6 марта, 06:39
Цей матеріал також доступний українською
Кремль. Иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Кремль. Иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Владимир Путин поручил правительству России в двухдневный срок определить список «недружественных» к РФ стран. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорится в документе.

Также в нем отмечается, что российские компании смогут выплачивать долги кредиторам из недружественных стран не в евро или долларах, а в российских рублях.

Читайте также:
Путин запретил россиянам вывозить за границу более $10 тысяч наличными — СМИ

6 марта - одиннадцатый день с начала вторжения РФ в Украину. В ряде украинских городов продолжаются обстрелы — в частности, жилые дома с помощью фугасных бомб и кассетных реактивных снарядов.

Особую обеспокоенность мира вызывает увлечение оккупантами Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций. МАГАТЭ планирует посетить Украину для проверки АЭС, а ее глава Рафаэль Гросси заявил, что готов лично приехать в Чернобыль.

Читайте также:
В телефонном разговоре. Эрдоган намерен убеждать Путина прекратить войну в Украине — пресс-секретарь
Редактор: Мария Кабаций

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Путин Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ