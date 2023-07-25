Путин планирует посетить Китай 25 июля, 22:10 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин собирается посетить Китай в октябре 2023 года.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

По данным российских пропагандистов, причина его визита — Россия стремится «укрепить связи» с одним из своих ближайших союзников.

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«Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай, когда в октябре состоится форум Пояс и путь», — рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.

20 марта китайский лидер Си Цзиньпин совершил визит в Москву, где его принял российский диктатор Владимир Путиным. Для главы КНР это был первый государственный визит в РФ за четыре года.

Си Цзиньпин стал первым мировым лидером, который лично встретился с Путиным после того, как 17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора. Путина теперь могут арестовать как минимум на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.