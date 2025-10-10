Путин сказал, как именно РФ хочет «урегулировать» войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что работу по «урегулированию» войны РФ против Украины Москва строит на основе принципиальных положений, которые обсуждались во время его саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом Путин заявил в пятницу, 10 октября, во время заседания Совета глав государств — участников СНГ, сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

Реклама

Помимо Путина в заседании принимают участие лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Встреча Трампа с Путиным на Аляске 15 августа — главное

Трамп и Путин 15 августа провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска — на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж.

После встречи оба лидера выступили на короткой пресс-конференции. Трамп назвал переговоры «продуктивными», но заявил, что они не достигли полного согласия по нескольким «важным вопросам». Соглашение по Украине по результатам переговоров не заключали, но оно обсуждалось, и Киев должен «согласиться», сказал президент США, не уточнив его содержание.

Путин в свою очередь повторил бред о «братских народах», «коренных причинах» войны и «желании» мира. Он заявил, что переговоры с Трампом могут открыть путь к миру, и утверждал, что согласен с тезисами о необходимости безопасности для Украины.

В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что Путин на встрече с Трампом на Аляске не смягчил свои военные цели или готовность к компромиссу в отношении Украины и повторил тезисы, которые с 2021 года использует для оправдания войны.

Проанализировав заявления российского диктатора на совместной с президентом США пресс-конференции, аналитики указали, что диктатора снова продемонстрировал, что он не изменил своих взглядов на суверенитет Украины и остается незаинтересованным в честных мирных переговорах.

Читайте также: В МИД РФ озвучили три главных ультиматума Украине для прекращения войны

16 августа на совещании по итогам саммита на Аляске Путин заявил, что стремится к «скорейшему прекращению боевых действий в Украине» и вновь повторил нарратив о «первопричинах конфликта». Он также добавил, что их устранение должно быть основой для дальнейшего урегулирования войны против Украины.

США и Украина предлагали переговоры с РФ на уровне лидеров, но Путин фактически отказался встречаться, в частности, предложив президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву.