Путин заявил, что санкции подталкивают РФ и Беларусь к «объединению»

1 июля, 14:42
Владимир Путин считает, что сообща РФ и Беларусь смогут «минимизировать ущерб» от санкций (Фото:Dmitry Azarov/REUTERS)

Владимир Путин считает, что сообща РФ и Беларусь смогут «минимизировать ущерб» от санкций (Фото:Dmitry Azarov/REUTERS)

Глава кремлевского режима Владимир Путин заявил, что западные санкции против РФ и Беларуси, введенные за многочисленные военные преступления и нарушения прав человека, толкают их к «объединению».

Об этом он сказал в пятницу, 1 июля, во время своего выступления на очередном форуме регионального сотрудничества.

Читайте также:
Брайан Уитмор
Брайан Уитмор
Ракетные удары с территории Беларуси. Что замышляют Путин и Лукашенко

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы», — заявил российский диктатор.

Видео дня

По его словам, вместе у РФ и Беларуси якобы получится «минимизировать ущерб» от санкций и освоить «выпуск востребованной продукции».

https://www.youtube.com/embed/YwRsfrs-1lk
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Союзное государство России и Беларуси Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Валютный рынок ожидает, что НБУ освободит курс (Фото:National Bank of Ukraine/Flickr)
Валютный прогноз /
Что будет влиять на курс доллара к гривне в июле
1 июля, 10:22
Экономика
Американский президент Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин (Фото:Коллаж НВ)
Сюжет
Быть товарищем врага /
Как поддержка Китаем России вдребезги разбила его партнерство вначале с США, а затем с НАТО, и к чему все идет
1 июля, 09:10
Геополитика
Эяль Винтер: «Негативный настрой может быть весьма полезным» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)
Вы удивитесь. Чем опасно позитивное мышление
Эяль Винтер
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X