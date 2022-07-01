Путин заявил, что санкции подталкивают РФ и Беларусь к «объединению» 1 июля, 14:42 Владимир Путин считает, что сообща РФ и Беларусь смогут «минимизировать ущерб» от санкций (Фото:Dmitry Azarov/REUTERS)

Глава кремлевского режима Владимир Путин заявил, что западные санкции против РФ и Беларуси, введенные за многочисленные военные преступления и нарушения прав человека, толкают их к «объединению».

Об этом он сказал в пятницу, 1 июля, во время своего выступления на очередном форуме регионального сотрудничества.

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы», — заявил российский диктатор.

Видео дня

По его словам, вместе у РФ и Беларуси якобы получится «минимизировать ущерб» от санкций и освоить «выпуск востребованной продукции».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.