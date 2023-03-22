«Выглядел жалко». Почему Путин нервничал и крутил ногами во время встречи с Цзиньпином — эксперт по невербальной коммуникации. 22 марта, 19:57 Си Цзиньпин и Владимир Путин во время встречи в Москве, 21 марта 2021 года (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в эфире Radio NV рассказал, о чем свидетельствует поведение российского диктатора Владимира Путина во время его встречи с Си Цзиньпином.

В интервью Radio NV Ким отметил, что последние несколько лет Путину присуще «постоянно крутить ногами», что проще всего объяснить тем, что на официальных встречах он носит обувь на высоком каблуке. В данном случае, это связано с тем, что он не хотел выглядеть ниже Си Цзиньпина.

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«В этих скрытых каблуках, вероятно, ему очень неудобно, он устает, и именно это вызывает такие движения», — считает эксперт по невербальным коммуникациям.

Ким также обратил внимание на постоянные движения российского диктатора руками в ходе встречи с китайским лидером.

«Он постоянно их то прятал, то что-то дергал, то дергал за ручки кресла… В общем, это значит, что человек, который так делает, находится в состоянии неопределенности, нервозности. Ему не нравится ситуация, в которой он оказался. И он пытается благодаря этим движениям руками хоть как-то, хоть чем-то себя занять, потому что сама обстановка для него дискомфортна. И этот дискомфорт проявлялся и в таких движениях, и в тех же ногах, и в том, как он сидел, как кусал губы, и как вообще выглядел. Выглядел он жалко, скажем честно», — сказал эксперт по невербальной коммуникации.

Над неуверенностью и жалким видом Путина во время его встречи с Си Цзиньпином много шутили в соцсетях.