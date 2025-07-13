Путин пожаловался на наплевательское отношение Запада к интересам России после распада СССР

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что в появлении противоречий между Западом и Россией идеология имела определенное значение, но в их основе лежали геополитические интересы.

Об этом Путин сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, сообщает РИА Новости.

Российский диктатор пожаловался, что, мол, после распада СССР у Запада осталось «наплевательское отношение» к государственным стратегическим интересам РФ.

Реклама

Путин также добавил, что Запад якобы хотел достичь геополитических преимуществ над Москвой.

21 мая советник российского диктатора Антон Кобяков заявлял, что СССР продолжает существовать, и конфликт в Украине может рассматриваться как «внутренний кризис».

По оценкам ISW, такие заявления Кремля свидетельствуют о стремлении восстановить Советский Союз и Российскую империю и создают условия для отказа от участия Запада в мирных переговорах.

23 мая член комитета российской Госдумы по обороне Виктор Соболев в интервью пропагандистам заявил, что решением целей так называемой «СВО» будет создание «союзного государства», в которое, согласно его фантазиям, должна войти Украина.

Комментируя озвученную Соболевым чушь, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что идею «единого государства» в виде РФ, Беларуси и Украины диктатор Владимир Путин озвучил еще в 2001 году на встрече с главой РБ Александром Лукашенко и тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой в Витебске.

Украина сразу отказалась от поддержки этого нарратива. В 2010—2014 годах РФ осуществляла агрессивную попытку реализации этой идеи через политику, спорт, маркетинг и культуру, однако ничего не получилось.

«Поэтому слова россиянина Соболева, которые сейчас все гоняют, не являются новыми. Вся эта ерунда уже очень давно в голове Путина», — подчеркивал Коваленко.

В свою очередь аналитики ISW подчеркивали, что власти страны-агрессора России периодически возрождают ложные нарративы о незаконности роспуска Советского Союза и призывы к восстановлению СССР. Это происходит как минимум с 2014 года, подобные нарративы Москва особо активно продвигала в 2021 и 2023 годах.