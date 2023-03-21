«Визит к военному преступнику». Какие сингалы Си Цзиньпин посылает Украине и почему Китай считает Зеленского «пешкой в американских руках» 21 марта, 16:37 Си Цзиньпин и Владимир Путин в Москве, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью Radio NV рассказал, зачем китайский лидер Си Цзиньпин приехал к военному преступнику Владимиру Путину и какие сигналы он посылает Украине.

«Россия и Китай — есть полностью тоталитарное, а есть авторитарное государство, их интересы совпадают на 90%», — сказал Хара Radio NV.

Эксперт признал, что Китай немного пострадал от этой войны. поскольку с геополитической точки зрения, если бы Путин действительно захватил Киев за три дня, Китаю это было бы выгоднее с геополитической точки зрения.

Видео дня