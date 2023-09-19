Путин планирует провести переговоры с Си Цзиньпином в Китае 19 сентября, 12:33 Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

В России рассчитывают на «основательные» переговоры российского диктатора Владимира Путина с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

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По словам Патрушева, переговоры планируют провести в октябре в рамках международного форума Один пояс, один путь.

Ранее МИД Китая объявил о визите главного дипломата Ван И в Россию, который продлится с 18 по 21 сентября. Отмечается, что целью встречи является «проведение консультаций по вопросам стратегической безопасности».

Ван И посетил РФ сразу после встречи с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.

