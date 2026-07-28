Путин пытается снять с себя личную ответственность за войну против Украины — ISW

28 июля, 08:40
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Российский диктатор Владимир Путин пытается милитаризировать население РФ, констатировали аналитики ISW (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин пытается милитаризировать население РФ, констатировали аналитики ISW (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин стремится милитаризировать население страны-агрессора и переложить ответственность за войну против Украины на рядовых россиян и депутатов Госдумы.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 27 июля.

Эксперты отмечают, что 26 июля Путин в своей речи по случаю Дня Военно-морского флота акцентировал на важности «национального единства РФ» вокруг военных действий против Украины.

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Диктатор также утверждал, что «нужно пропитать сознание» российского общества важностью войны и сохранить это чувство национального единства даже после ее окончания.

Кроме того, Путин настаивал, что нет ничего важнее, чем российские оккупационные войска, воюющие на украинской территории.

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Аналитики также обратили на слова российского диктатора относительно добровольцев, которые, как он утверждает, опасаются, что в мирное время их помощь российским войскам больше не понадобится. В ISW отмечают, что это попытка изобразить население РФ как готовое продолжать конфликт и идти на жертвы.

27 июля диктатор провел встречу с депутатами Госдумы, в ходе которой акцентировал внимание на единстве власти в военных вопросах.

Он, в частности, выделил коллективное голосование за законы об аннексии и «интеграции» оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Резюмируя, аналитики ISW указали, что Путин, акцентируя на роли депутатов и рядовых россиян в войне против Украины, чтобы снять с себя личную ответственность за продолжающуюся войну и изобразить их как тех, кто абсолютно поддерживает его решения накануне выборов в Госдуму в сентябре текущего года.

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В понедельник, 27 июля, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность армии РФ на 25 тысяч человек. Это уже второе подобное решение с начала лета.

Документ вступит в силу с 1 августа 2026 года.

Предыдущий подобный указ Путин подписал 12 июня.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Владимир Путин Война России против Украины

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