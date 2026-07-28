Российский диктатор Владимир Путин стремится милитаризировать население страны-агрессора и переложить ответственность за войну против Украины на рядовых россиян и депутатов Госдумы.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 27 июля.

Эксперты отмечают, что 26 июля Путин в своей речи по случаю Дня Военно-морского флота акцентировал на важности «национального единства РФ» вокруг военных действий против Украины.

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Диктатор также утверждал, что «нужно пропитать сознание» российского общества важностью войны и сохранить это чувство национального единства даже после ее окончания.

Кроме того, Путин настаивал, что нет ничего важнее, чем российские оккупационные войска, воюющие на украинской территории.

Аналитики также обратили на слова российского диктатора относительно добровольцев, которые, как он утверждает, опасаются, что в мирное время их помощь российским войскам больше не понадобится. В ISW отмечают, что это попытка изобразить население РФ как готовое продолжать конфликт и идти на жертвы.

27 июля диктатор провел встречу с депутатами Госдумы, в ходе которой акцентировал внимание на единстве власти в военных вопросах.

Он, в частности, выделил коллективное голосование за законы об аннексии и «интеграции» оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Резюмируя, аналитики ISW указали, что Путин, акцентируя на роли депутатов и рядовых россиян в войне против Украины, чтобы снять с себя личную ответственность за продолжающуюся войну и изобразить их как тех, кто абсолютно поддерживает его решения накануне выборов в Госдуму в сентябре текущего года.

В понедельник, 27 июля, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность армии РФ на 25 тысяч человек. Это уже второе подобное решение с начала лета.

Документ вступит в силу с 1 августа 2026 года.

Предыдущий подобный указ Путин подписал 12 июня.