Путин неожиданно отменил многолетний визовый режим для граждан Грузии и разрешил прямые авиарейсы в страну 10 мая, 13:57 Россия впервые за 23 года отменила визовый режим для граждан Грузии (Фото:mostafa meraji/Unsplash)

В среду, 10 мая, российский диктатор Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.

Соответствующие указы опубликовали пропагандистские РИА Новости.

Решение Путина об отмене визового режима для грузин вступает в силу уже с 15 мая. Граждане Грузии могут въезжать в РФ на основании внутреннего паспорта, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию на срок не более 90 дней.

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Также снят запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

В Ассоциации туроператоров РФ уже заявили, что первые рейсы в страну могут запустить в конце мая. В Минтрансе РФ добавили, что из Москвы в Тбилиси и обратно будут осуществлять семь рейсов в неделю.

В МИД страны-агрессора уже отменили рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию. Там цинично заявили, что последние решения Путина «идут в русле подхода об облегчении контактов между жителями двух стран».

Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Вместе с тем, россияне могли приезжать без виз в страну с 2012 года, когда власти в Тбилиси приняли такое решение в одностороннем порядке.

Примечательно, что с 2008 года, после вторжения РФ и пятидневной войны с оккупационной армией, Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.

В начале текущего года, когда РФ ведет войну против Украины, глава грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе предложил возобновить авиарейсы, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против.

В МИД Украины назвали это предложение политической подлостью на фоне попыток РФ уничтожить украинцев в геноцидной войне.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

По состоянию на февраль текущего года граждане страны-агрессора уже открыли в Грузии 100 тысяч банковских счетов. Россияне также массово скупают недвижимость в стране и открывают бизнес.