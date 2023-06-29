Боррель о последствиях бунта Пригожина: Путин ослаблен, но это большая угроза 29 июня, 15:52 Боррель считает, что ослабленный диктатор Путин является большой угрозой (Фото:Yves Herman/Reuters)

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что российский диктатор Владимир Путин ослаб после неудачного бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, и это большая угроза.

Об этом он сказал перед заседанием Европейского совета в Брюсселе.

По словам дипломата, Путин потерял монополию на силу.

«Очевидно, что Путин выходит из этого кризиса ослабленным, но ослабленный Путин — это большая угроза», — резюмировал Боррель.

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23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня российский диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.