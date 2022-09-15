«Китай обеспокоен»: кремлевский диктатор Путин впервые с начала вторжения встретился с Си Цзиньпином, чтобы обсудить Украину

15 сентября, 15:39
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Кроме Украины, стороны также обсудили и Тайвань (Фото:Alexandr Demyanchuk/REUTERS)

Кроме Украины, стороны также обсудили и Тайвань (Фото:Alexandr Demyanchuk/REUTERS)

На фоне военных неудач ВС РФ в Украине российский диктатор Владимир Путин впервые с начала вторжения провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом в четверг, 15 сентября, сообщило агентство Bloomberg.

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Встреча прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.

Среди прочего, стороны обсудили войну РФ против Украины и притязания КНР на Тайвань.

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Кроме того, Путин и Си Цзиньпин коснулись общей для них проблемы санкционного давления США и ЕС в связи с агрессивным поведением РФ и Китая в отношении соседей.

Глава Кремля также обратил внимание на «озабоченность» Китая в связи с войной в Украине, заявив при этом, что ценит его «сбалансированную» позицию по данному вопросу.

«Понимаем ваши вопросы, ваши озабоченности на этот счет», — заявил Путин.

https://twitter.com/maxseddon/status/1570386579172085761

Напомним, что Пекин так и не присоединился к международным санкциям против кремлевского режима за вторжение российских войск в Украину, предпочтя нейтралитет в данном вопросе.

В то же время недавно Россия и Китай провели совместные военные учения.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Китай Российская агрессия Тайвань Си Цзиньпин Война России против Украины

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